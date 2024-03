VIDEO: Pogledajte poteze kojima je Hezonja izludio Obradovića!

Podijeli :

Mario Hezonja odigrao je sjajnu utakmicu za Real u kojoj je s 25 postignutih koševa sudjelovao u pobjedi momčadi protiv Partizana u Beogradu 88:76.

Košarkaši Partizana ovim su porazom ugrozili svoj nastup u play in-u, a o hrvatskom je košarkašu nakon poraza svoje ekipe puno govorio trener Željko Obradović.

“U trećoj četvrtini Real je napravio razliku i, naravno, Mario Hezonja je odigrao utakmicu kao što je odigrao. Pripremali smo utakmicu, odgovorili da je on šuter, da pored njega nikada ne smijete spuštati ruke. On ima šut i sa sedam, osam, devet metara. Hezonja ubacuje tricu iz auta, praktično iz obrane ubacuje tri poena. A onda sve ovo sa spuštenim rukama njemu, ofenzivni skokovi s drugim igračima koji dolaze iz drugog plana, sve to kada se skupi, to je ogromno iskustvo koje ta ekipa ima.

Oni su i dalje gladni, bez obzira na to što su prvaci Europe i prvi. Učiš od najboljih, mi trebamo učiti od njih, ja i igrači, s kojom željom se igra”, rekao je.

