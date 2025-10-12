VIDEO / Pogledajte koreografiju koju je Varaždin podigao u čast Daliću

Podijeli :

Uoči početka utakmice između Hrvatske i Gibraltara, na tribinama varaždinskog stadiona priređena je posebna koreografija za izbornika Zlatka Dalića koji je protiv Češke u četvrtak stoti put vodio "Vatrene".

Daliću u čast za jubilej i 100. utakmicu na klupi hrvatske vrste, na istočnoj tribini navijači su podigli prigodne kartone s porukom “Zlatko 100”.

Izbornik je dobio i prigodne poklone od predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza Marijana Kustića i tehničkog direktora Stipe Pletikose, dres s brojem 100. Posebnost dresa je što je brojka “100” napravljena od zastava reprezentacija protiv kojih je Hrvatska igrala otkad je on izbornik. Kustić i Pletikosa uručili su Daliću i sliku na kojoj se nalazi 100 fotografija s utakmica koje je vodio.

Dalićeva priča na klupi Vatrenih” počela je 9. listopada 2017. protiv Ukrajine, a jubilarna stota utakmica bila je na isti dan, ali osam godina poslije.

Pod Dalićevim vodstvom hrvatska reprezentacija je osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, broncu četiri godine poslije u Kataru te srebro u Ligi nacija 2023.

