VIDEO / Nikola Jokić promašio ‘zicer’, publika u nevjerici

Košarkaši Denver Nuggetsa u nedjelju navečer gostovali su kod Golden State Warriorsa, a prvo poluvrijeme obilježili su Nikola Jokić i nevjerojatno šutersko izdanje momčadi iz Kalifornije.

Srpski reprezentativac je u prvoj četvrtini upisao sedam poena te po 8 skokova i asistencija, a na odmor je otišao sa 17 koševa, 12 uhvaćenih lopti i 9 uspješnih dodavanja za 18 minuta na terenu.

S druge strane, oslabljeni Warriorsi (izostali su Stephen Curry, Draymond Green, Kristaps Porziņģis i Jimmy Butler) u prvom poluvremenu ubacili su 15 trica iz 28 pokušaja.

Ipak, publika je najviše reagirala kada je Jokić promašio zicer nakon “duplog pasa“ sa suigračem.

Centar Denver Nuggetsa je već u trećoj četvrtini ostvario triple-double – 185. u karijeri i sada ima samo 22 manje od Russell Westbrooka koji je na vrhu vječne rang-liste. Ipak, Denver je pretrpio senzacionalan poraz.

