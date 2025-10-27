VIDEO / Ni sjajno izdanje Antetokounmpa nije pomoglo Bucksima protiv Cavaliersa

Podijeli :

Milwaukeeju ni sjajna partija Giannisa Antetokounmpa na gostovanju kod Clevelanda nije pomogla, izgubili su 118:113. Grk je završio s 40 poena, 14 skokova i devet asistencija, a podršku mu je pružio Green s 20 poena. Sve to nije bilo dovoljno, a s druge strane, Mitchell je bio odličan s 24, Mobley s 23, Merrill sa 17, Hunter sa 16 poena...Pogledajte kraj utakmice.

