VIDEO / Newcastle slavio protiv Crystal Palacea, Sosa ostao na klupi

Jedna od četiri utakmice 20. kola engleske Premier lige bila je ona između Newcastle Uniteda i Crystal Palacea na St. James' Parku. Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka iako je Anthony Gordon zatresao mrežu. Međutim, krilo Newcastlea bilo je u zaleđu i pogodak nije vrijedio. U drugom dijelu su "Svrake" ipak slomile "Orlove" te su u 71. minuti golom Bruna Guimaraesa došli do vodstva, a onda je sedam minuta kasnije Malick Thiaw pogodio za 2:0. Bio je to posljednji pogodak na utakmici i Newcastle je s 2:0 došao pobjede kojom su preskočili Crystal Palace na ljestvici te su skočili na visoko deveto mjesto. "Orlovi su, s druge strane, sada na 14. mjestu Premier lige. Borna Sosa nije ulazio u igru.

