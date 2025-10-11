VIDEO / Nevjerojatne scene u Šangaju: Dva bratića igrat će finale Masters 1000 turnira

Podijeli :

U polufinalu ATP Masters 1000 turnira u Šangaju Arthur Rinderknech porazio je Daniila Medvedeva s 2-1 u setovima te je tako ispisao povijest. Ne samo što je izborio prvo Masters finale u karijeri, nego će za naslov igrati protiv svog rođaka iz Monaka. Naime, Valentin Vacherot je u prvom meču dana bio bolji od Novaka Đokovića s 2-0 u setovima te je tako ispisao povijest monegaškog tenisa.

Prvi set pripao je ruskom tenisaču sa 6:4, no Francuz se nije predao. Brzo se u drugoj dionici odvojio na 3:0 te je do kraja seta i povećao prednost. Na kraju je set odluke izborio rezultatom 6:2.

Sigurniji je u trećem setu na servisu bio Medvedev, ali Rinderknech je izdržao sve napore te je poveo s 5:4. Dobio je tada prvu meč-loptu koju je Rus spasio snažnim drugim servisom. Međutim, ubrzo je stigla i druga meč-lopta. Ponovno se Medvedev odlučio na istu taktiku. Odservirao je snažno, ali ovaj put loptica nije završila u terenu, nego u autu te je Rinderknech s 4:6, 6:2, 6:4 izborio svoje prvo Masters 1000 finale.

Za naslov će igrati protiv svog prvog rođaka Valentina Vacherota koji je u polufinalu šokirao Novaka Đokovića sa 6:3, 6:4.

Iako su rodbinski čvrsto povezani, Vacherot i Rinderknech se još nikada nisu susreli ni na ATP Touru, ni na Challenger Touru. Na profesionalnim turnirima su odigrali tek jedan meč, 2018. u četvrtfinalu ITF Futuresa u Ajacciju na tvrdoj podlozi, a pobijedio je Rinderknech u dva seta (6-2, 6-4).

Uspije li u nedjelju osvojiti naslov Vacherot će zaraditi 1.124.380 američkih dolara, što je gotovo dvostruko više od njegove ukupne zarade u karijeri do ovog turnira (594.077 USD). Već plasmanom u finale je osigurao skok sa 204. na 58. mjesto ATP ljestvice, a naslov bi mu donio napredak do 40. pozicije.

Arthur Rinderknech će u slučaju pobjede u finalu skočiti na 22. mjesto, a i u slučaju poraza će u ponedjeljak biti u Top 30, na 28. poziciji.

