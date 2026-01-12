VIDEO / Minnesota sjajnim preokretom do pobjede, Denver i bez Jokića srušio Milwaukee

Podijeli :

Košarkaši Minnesota Timberwolvesa priredili su spektakularan preokret pred domaćom publikom i savladali San Antonio Spurse 104:103, iako su tijekom utakmice gubili čak 19 poena razlike.

San Antonio je u dva navrata početkom treće četvrtine imao prednost 19 (61:42 i 69:50), no njihova prednost se topila, a u završnici susreta je junak Minnesote postao Anthony Edwards, koji je 16,8 sekundi prije kraja pogodio odlučujući prodor za vodstvo i konačnu pobjedu Timberwolvesa.

Edwards je utakmicu završio sa 23 poena, a veliki doprinos dao je i Julius Randle sa 15 poena i osam skokova, ali i ključnom obranom u posljednjem napadu Spursa.

Kod protivnika na drugoj strani najbolji je bio Victor Wembanyama, koji se vratio u startnu petorku San Antonija i postigao 29 poena za samo 27 minuta.

Ipak, u presudnom trenutku, francuski centar nije uspio pogoditi u posljednjem napadu 6 sekundi prije kraja susreta za pobjedu San Antonija.

Minnesota je ovom pobjedom stigla do omjera 26-14 i potvrdila sjajnu formu – čak 16 pobjeda u 22 utakmice.

Denver Nuggetsi su na domaćem terenu pobijedili Milwaukee Buckse 108:104 i tako upisali četvrtu pobjedu otkad je Nikola Jokić doživio hiperekstenziju koljena.

Aaron Gordon odigrao je sjajnu utakmicu za Denver. Postigao je 23 poena, a upravo je on ubacio ključna slobodna bacanja kojima je potvrđena pobjeda Nuggetsa. Učinkovitiji od njega bio je jedino Tim Hardaway Jr. s 25 poena. Zapaženu ulogu imao je i Peyton Watson.

Giannis Antetokounmpo postigao je 31 poen, podijelio 11 asistencija i uhvatio osam skokova, no po tko zna koji put izostala je ozbiljna podrška suigrača. Myles Turner ubacio je 16 poena, A. J. Green i Bobby Portis po 14, Kyle Kuzma 11, a Kevin Porter 10.

Dodajmo i da su Sacramento Kingsi slavili protiv Houston Rocketsa 111:98, a naš Dario Šarić ponovno nije zaigrao za Kingse.

NBA rezultati:

Orlando Magic – New Orleans Pelicans 128:118

Memphis Grizzlies – Brooklyn Nets 103:98

Toronto Raptors – Philadelphia 76ers 116:115 (OT)

Portland Trail Blazers – New York Knicks 114:123

Minnesota Timberwolves – San Antonio Spurs 104:103

Oklahoma City Thunder – Miami Heat 124:112

Denver Nuggets – Milwaukee Bucks 108:104

Phoenix Suns – Washington Wizards 112:93

Golden State Warriors – Atlanta Hawks 111:124

Sacramento Kings – Houston Rockets 111:98

