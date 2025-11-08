VIDEO / Katastrofa za Maxa Verstappena u kvalifikacijama, Norrisu pole position u Brazilu

Podijeli :

Aktualni prvak Max Verstappen imao je očajne kvalifikacije za Veliku nagradu Sao Paula, ispao je u Q1 i utrku će započeti tek sa 16. pozicije.

Velika senzacija u kvalifikacijama prije Velike nagrade Sao Paula. Senzacija koja bi mogla ubrzati primopredaju Maxove krune jednoj od McLarenovih perjanica. Jer aktualni četverostruki prvak završio je kvalifikacije u Q1 i utrku će započeti sa 16. pozicije.

S obzirom na to da već ima 39 bodova zaostatka u odnosu na vodećeg Landa Norrisa, san o obrani naslova polako postaje upravo to – san. Max je prvi put od 2021. i Sočija imao tako katastrofalne kvalifikacije. Nije poznato je li imao kvar, samo je u radio komunikaciji istaknuo da nema prianjanje.

Max je na 15. poziciji, posljednja koja je vodila u Q2 pobjegla mu je za 66 tisućinki sekunde. A Nico Hulkenberg ju je prigrabio. Iza Maxa bili su Esteban Ocon, Franco Colapinto, Yuki Tsunoda i Bortoletto, koji se nisu ni pojavili na stazi.

Maxovi veliki rivali Lewis Hamilton i Fernando Alonso prošli su malo bolje. Ali opet, nijedan od njih nije uspio doći do Q3. Hamilton je završio 13., a Alonso 11., propustivši Q3 za 16 tisućinki sekunde.

S pole positiona startat će Lando Norris iz McLarena, drugi je Kimi Andrea Antonelli iz Mercedesa dok je treći završio Charles Leclerc iz Ferrarija.

Velika nagrada Sao Paula održat će se u nedjelju u 18 sati, a pratite izravni prijenos na Sport Klubu.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.