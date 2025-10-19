VIDEO / Kao Juninho u najboljim danima: Matanovićev suigrač prekrasno zabio iz slobodnjaka

Podijeli :

U utakmici između Freiburga i Eintracht Frankfurta vidjeli smo čak četiri pogotka, a posebno lijep bio je onaj posljednji. U 87. minuti je Talijan Vincenzo Grifo u stilu Juninha Pernambucana pogodio iz slobodnog udarca za izjednačenje Freiburga na 2:2. Prije toga smo vidjeli golove Derryja Scherhanta u drugoj minuti za vodstvo Freiburga. Eintracht je u 18. minuti izjednačio preko Jonathana Burkardta, a onda je isti igrač zabio za 2:1 u 38. minuti. Na kraju je Grifo izjednačio u 87. minuti. Igor Matanović ušao je u igru u 64. minuti.

Već u drugoj minuti Freiburg je poveo golom Scherhanta. Međutim, do kraja prvog dijela uslijedio je potpuni preokret i to u režiji Burkardta. U 18. i 38. minuti zabijao je 25-godišnji njemački reprezentativac za preokret i vodstvo Eintrachta 2:1.

Držali su gosti tri boda u džepu sve do 88. minute kada je najbolji domaći strijelac Grifo pogodio za 2-2 i konačnu podjelu bodova.

Hrvatski napadač Igor Matanović počeo je utakmicu na klupi za pričuve Freiburga, a protiv svog donedavnog je kluba zaigrao od 64. minute.

Eintracht je sedmi na ljestvici, a Freiburg deveti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.