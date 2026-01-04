VIDEO / Kakva drama u Londonu: Liverpool poveo u 95. minuti pa Fulham golčinom došao do boda

Podijeli :

U utakmici Fulhama i Liverpoola na Craven Cottageu gledali smo pravu ludnicu. Fulham je poveo s 1:0 nakon milimetarske odluke koja je Harryja Wilsona ostavila u dozvoljenoj poziciji. Ista takva odluka Florianu Wirtz omogućila je drugi gol za Redse i rezultat od 1:1. Liverpool je poveo u 94. minuti preko Codyja Gakpa da bi samo dvije minute kasnije Harrison Reed fenomenalnim golom zabio za konačnih 2:2.

