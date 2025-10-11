VIDEO / Golmani Liverpoola i Arsenala zaustavili penale u susretima protiv Španjolske i Italije

Podijeli :

U tijeku su utakmice europskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi, a u sličnom trenutku su Španjolska i Italija promašile kaznene udarce u susretima protiv Gruzije i Estonije. U 29. minuti je jedanaesterac za 2:0 Španjolske promašio Ferran Torres dok je u 30. minuti neuspješan za Talijane bio Mateo Retegui. Obojicu su zaustavili premierligaški golmani. Kod Gruzijaca je to bio malo poznatiji Giorgi Mamardašvili da bi estonski junak bio Karl Hein, vratar Arsenala koji trenutačno igra na posudbi u Bundesligi. Estonac brani boje Werder Bremena. Talijani će ipak manje žaliti za tim jer su u 38. minuti zabili za 2:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.