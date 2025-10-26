VIDEO / Feyenoordovi navijači koreografijom odgodili početak protiv Perišićevog PSV-a

Podijeli :

U Rotterdamu je u 10. kolu Eredivisie bio najavljen spektakl. Domaći Feyenoord dočekao je svoje velike rivale PSV iz EIndhovena, a to je značilo da su navijači na De Kuipu morali napraviti šou. Prije utakmice napravili su koreografiju koja se sastojala od brojnih papirića koji su pobacani na travnjak. Zatrpali su cijeli teren te se činilo kao da je snijeg pao u Rotterdamu. Rješavanju tog problema pristupili su svi radnici, a akcija je trajala dobrih desetak minuta prije nego li se susret mogao nastaviti.

