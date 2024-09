VIDEO / Erslan za SK: ‘Znam da pripadam UFC-u, uvjeren sam da ću odnijeti veliku pobjedu’

Podijeli :

Ivan Erslan ove subote ima svoj debitantski nastup u UFC-u, najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Hrvatski poluteškaš za protivnika ima iskusnog Iona Cutelabu, a njihova borba održat će se u Parizu. Prijenos na SK Fightu pratite od 18, a Ivanova borba očekuje se oko 20 sati. Povodom svog debija, Erslan je dao intervju našem Ozrenu Radaviću kojeg ćete u cijelosti moći pogledati na našem portalu u narednim danima.

“Došao sam u Ligu prvaka ovog sporta. Nisam nekada niti sam mislio da ću doći ovdje, ali znam da tu pripadam i dat ću sve od sebe da to pokažem u subotu. Pritiska nemam, već sam se dva puta borio za titulu u KSW-u. Očekivao sam i ja puno od svojih borbi, no sve je to prošlo. Poraz prođe. Ne treba očajavati, a isto tako kada pobijediš, ne treba se uzdizati. Uvijek sam čvrsto na zemlji. Ne vidim ništa kao smak svijeta, ne vidim ništa kao vrhunac svoje karijere. Ali, stvarno sam uvjeren u svoje sposobnosti i vjerujem da ću u subotu odnijeti veliku pobjedu”, rekao je Ivan Erslan za Sport Klub.

