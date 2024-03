VIDEO: Efes i Žalgiris pobjedama preskočili Partizan, Monaco jači u francuskom derbiju

Podijeli :

FredericChambert BY Guliver

Košarkaši Efesa našeg Tomislava Mijatovića u 32. kolu Eurolige uvjerljivo su svladali Baskoniju u Španjolskoj rezultatom 97:76 (32:22, 17:23, 28:8, 20:23) i tako se približili mjestu koje vodi u play-in.

Košarkaši Žalgirisa uspjeli su nakon velike borbe svladati Olimpiju iz Milana u 32. kolu Eurolige sa 87:73. Litavci su na krilima navijača došli do skora 14-18, a isti skor ima i Olimpija. Bit će to ključno kada dođe do borbe za plasman u play-in.

U francuskom derbiju 32. kola Eurolige Monaco je kao gost svladao Asvel rezultatom 87:77.