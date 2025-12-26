VIDEO / Dončić: Moramo nešto promijeniti, izgledamo katastrofalno

Podijeli :

Los Angeles Lakersi su pretrpjeli treći uzastopni poraz u NBA ligi,a pred domaćim navijačima poraženi su od Houston Rocketsa 96:119.

Teksaška momčad dominirala je od prve do posljednje minute u Crypto.com Areni. Najučinkovitiji su bili Amen Thompson s 26 poena i Kevin Durant s 25 poena i devet asistencija, a ukupno šest igrača doseglo je dvoznamenkasti broj poena.

Lakersima u božićnoj utakmici nije pomogao ni povratak Luke Dončića, koji se nakon dvije utakmice neigranja vratio i postigao 25 ​​poena. LeBron James je za Lakerse imao 18 poena, pet asistencija i dva skoka, dok je Austin Reaves, koji je igrao samo u prvom poluvremenu, a zatim propustio utakmicu zbog ozljede tetive koljena, dodao 12 poena.

Strateg Lakersa JJ Redick bio je izrazito nezadovoljan današnjom igrom svoje momčadi.

“Potreban je trud i izvedba za pobjedu. Dobra smo momčad samo kada imamo obje te komponente i izvršavamo ih na visokoj razini, a kada ih nemamo, užasna smo momčad. I danas smo poraženi od samog početka utakmice”, rekao je Redick nakon utakmice.

Dončić je otkrio razmišljanja nakon utakmice na press konferenciji.

“Ne znam što moramo promijeniti, ali definitivno moramo nešto. Razbilo nas je u posljednje tri utakmice. Izgledamo katastrofalno. Moramo porazgovarati i shvatiti što moramo napraviti. Trener nam je rekao da će biti neugodno. A tako i treba biti. Svi moramo dati više od sebe, ja prvi.”

