VIDEO / Caicedo golčinom šokirao Liverpool na Stamford Bridgeu

Derbi kola na Stamford Bridgeu igraju Chelsea i Liverpool, a gosti su nakon pobjede Arsenala imali imperativ pobjede kako bi skočili na vrh Premier lige. No, u 14. minuti je Moises Caicedo nevjerojatnim golom donio vodstvo Bluesima i delirij na tribinama.

