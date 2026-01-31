VIDEO / Budimir zabio treću utakmicu u nizu u La Ligi: Njegova Osasuna remizirala

Podijeli :

Subotnji dvoboj Osasune i Villarreala u 22. kolu španjolskog nogometnog prvenstva završio je rezultatom 2-2 pa su obje momčadi osvojile po bod, a među strijelcima za domaću momčad našao se hrvatski reprezentativac Ante Budimir.

Poveli su gosti u 17. minuti, kad je Gerard Moreno realizirao kazneni udarac. Osasuna je izjednačila u 20. minuti golom Victora Munoza, a do preokreta je došla u drugoj minuti sučevog dodatka, kad je Ante Budimir na ubačaj Moncayole glavom s pet metara poslao loptu u mrežu.

Ovim pogotkom, desetim u sezoni, Budimir se probio na četvrto mjesto ljestvice najboljih strijelaca La Lige.

Ipak, to nije bilo dovoljno za pobjedu Osasune, jer je Gerard Moreno u 70. minuti svojim drugim golom na utakmici postavio konačnih 2-2.

Hrvatski napadač je u igri bio do 76. minute.

Villarreal je s 42 boda na 11. poziciji, a Osasuna je s 26 bodova na devetom mjestu.

Vodeća Barcelona ima 52 boda, jedan više od Real Madrida.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.