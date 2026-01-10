VIDEO / Brekalov Oviedo upisao treći remi u nizu, ostali su na začelju La Lige

Podijeli :

U prvoj subotnjoj utakmici 19. kola španjolske La Lige Real Oviedo je ugostio Real Betis. Ekipa sa začelja lige vodila je, ali nisu uspjeli doći do prve pobjede nakon skoro četiri mjeseca i upisali su treći remi u nizu, ovaj put s 1:1.

Inače je Oviedo u podređenom položaju protiv svih ekipa u La Ligi, ali u subotu je Oviedo dobro parirao Betisu. U prvom poluvremenu su imali čak devet udaraca, ali nisu uspjeli doći do gola. Betis je u drugom dijelu zaigrao bolje, ali do vodstva je u 64. minuti došla domaća momčad.

Za 1:0 je tada pogodio Ilyas Chaira te se činilo da bi Oviedo prvi put nakon 30. rujna upisati prvu pobjedu u španjolskoj La Ligi. Ipak, 19 minuta kasnije je Betis izjednačio golom Giovanija Lo Celsa.

Do kraja utakmice nije bilo golova i obje ekipe su se morale zadovoljiti bodom. Značilo je to da su obje ekipe ostale na pozicijama s početka dana. Betis je ostao na šestom mjestu dok je Oviedo ostao na začelju La Lige. Nekadašnji hrvatski reprezentativac Josip Brekalo igrao je od 76. minute.

