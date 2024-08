VIDEO / Borralho nadjačao Cannoniera i prozvao Du Plessisa

Podijeli :

U glavnoj borbi UFC on ESPN 62 priredbe, Jared Cannonier i Caio Borralho odradili su dinamičan meč, iz kojeg je Borralho izašao kao pobjednik jednoglasnom sudačkom odlukom. Borba je bila napeta od samog početka, s obojicom boraca koji su izmjenjivali udarce i pokazivali svoje vještine. Iako je Cannonier imao svojih trenutaka, posebno u drugoj rundi kada je pogodio nekoliko snažnih udaraca, Borralho je bio dosljedniji i precizniji. Ključan trenutak borbe dogodio se u petoj rundi kada je Borralho srušio Cannoniera snažnom kombinacijom i gotovo ga prisilio na predaju. Ipak, Cannonier je izdržao do kraja, no suci su jednoglasno presudili u korist Borralhe (49-45, 49-45, 48-46). Ovo je Borralhova 17. pobjeda u karijeri, 14. uzastopna i sedma u UFC-u. Nakon pobjede, prozvao je aktualnog prvaka "middleweight" kategorije, Dricusa Du Plessisa.

