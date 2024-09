VIDEO / Bagnaia nakon strašnog pada ostao bez vodstva u ukupnom plasmanu

Podijeli :

Veliki trkački incident dogodio se u Aragonu šest krugova do kraja. U borbi za treće mjesto dogodila se nezgoda, a sa staze su izletjeli Alex Marquez i Francesco Bagnaia.

Bio je to kraj vikenda iz noćne more za aktualnog prvaka koji je uspio osvojiti samo jedan bod, i to u subotnjem sprintu. Time je ostao bez prvog mjesta u generalnom plasmanu, gdje ga je prestigao Jorge Martin.

Marc Marquez prisjetio se slavnih dana kada je bio neprikosnoven u Moto GP prvenstvu. Dominirao je i odnio pobjedu na stazi u Aragonu, prvu otkako je prešao u Gresini.

Višestrukom prvaku to je 86. trijumf u karijeri, a prvi nakon 1043 dana.

