VIDEO / Senegal gubio protiv 117. reprezentacije svijeta pa ipak izborio četvrtfinale AFCON-a

Od 17 sati je u Maroku krenulo doigravanje Afričkog kupa nacija. Prvu utakmicu osmine finala započeli su Senegal, druga najbolja afrička država prema FIFA rankingu i Sudan, tek 117. reprezentacija svijeta. Nije dobro krenulo za Senegal jer su u šestoj minuti primili gol, ali su do kraja susreta preokrenuli rezultat i slavili s 3:1.

U šestoj minuti vidjeli smo da nekad ranking ne igra ulogu. Tada je s desne strane Aamir Abdallah, napadač Avondale FC-a sjajno pogodio za 1:0 Sudana koji u četvrtfinalu AFCON-a nije igrao još od 2012. godine.

Zanimljivo je da je ovaj pogodak Abdallaha ujedno bio i prvi koji su Sudanci zabili, a da nije bio autogol. Naime, njhov jedini pogodak dosad je bio autogol Saula Coca u susretu s Ekvatorijalnom Gvinejom. Sudan tu stečenu prednost nije uspio sačuvati do kraja poluvremena. Da bi stvar bila lošija po njih, Senegal je golovima Papea Gueyea preokrenuo za 2:1 na poluvremenu.

U drugom dijelu vidjeli smo još jedan pogodak, a njega je postigao Ibrahim Mbaye, 17-godišnji napadač PSG-a. Ovom pobjedom je Senegal izborio četvrtfinale AFCON-a, a tamo će igrati protiv pobjednika susreta između Malija i Tunisa.

