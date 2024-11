Veljko Mršić za SK: Blagi smo favoriti protiv BiH, a od ovog igrača ne možemo puno očekivati

Podijeli :

Bivši izbornik Hrvatske i aktualni trener španjolskog Rio Breogana, Veljko Mršić, gostovao je u emisji JutroSK kod našeg Marina Mrduljaša Babe.

Fokus je, naravno, bio na ključnim utakmicama kvalifikacija za Eurobasket u kojima se sastaju Hrvatska i BiH. Prva utakmica igra se večeras u Zagrebu u 20 sati, dok je druga na rasporedu u nedjelju od 18 sati u Sarajevu. Oba dvoboja pratite ekskluzivno na kanalima Sport Kluba.

“Imamo više od izostanaka od BiH. U odnosu na prošlo ljeto nedostaju nam tri igrača: Šarić, Hezonja i Zubac. Sada će drugi igrači morati preuzeti te glavne uloge. Imamo i četiri debitanta. Očekuje nas zanimljiva utakmica. Mislim da smo blagi favoriti, ponajviše zbog domaćeg terena”, rekao je Mršić.

O Luki Božiću:

“Vidjet ćemo kakvu će dobiti ulogu. U Španjolskoj igra kvalitetno, mislim da može pomoći ovoj reprezentaciji. Uglavnom je igrao na poziciji četvorke, a sada mi se čini da ga Sesar planirati postaviti na poziciji krilnog igrača.”

Luka Šamanić nije igrao sedam mjeseci:

“Ne može se puno očekivati od njega. Sve što pruži je veliki plus. On je totalno izvan natjecateljskog ritma. Uz to, još mu je ovo debi za reprezentaciju u službenoj utakmici.”

