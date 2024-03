VIDEO: Halep na terenu nakon 568 dana – dobra, ali nedovoljno za pobjedu

Podijeli :

U svom prvom meču nakon 568 dana Simona Halep odigrala je bolje od vlastitih očekivanja. Međutim, to nije bilo dovoljno da porazi Paulu Badosu.

Povratak bivše prve tenisačice svijeta Rumunjke Simone Halep na WTA Tour nakon godinu i pol dana izbivanja nije bio uspješan, u susretu 1. kola turnira iz serije “masters 1000” u Miamiju uspješnija od Halep bila je Španjolka Paula Badosa sa 1:6, 6:4, 6:3.

Halep je u Miamiju zaigrala po prvi put nakon US Opena 2022. godine i to s pozivnicom organizatora nakon što joj je nedavno kazna zbog korištenja dopinga smanjena s četiri godine na devet mjeseci. S tim smanjenjem kazne automatski se odmah vratla na Tour, no uspon prema vrhu za 32-godišnju Rumunjku, koja je tijekom karijere osvajala i Roland Garros te Wimbledon očito će biti vrlo težak.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.