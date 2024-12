VIDEO / Pratite na SK: Uvjerljiva Hrvatska protiv Južnoafričke Republike, sutra protiv Argentine

Podijeli :

Hrvatski malonogometni reprezentativci na Socca svjetskom prvenstvu u Omanu ostvarili su prvu pobjedu i to protiv vrlo neugodne Južnoafričke Republike.

Nakon što su u prvoj utakmici u skupini remizirali s Mađarima, u drugom susretu protiv slavili su s visokih 5:2. No, početak nije izgledao obećavajuće. S brza dva gola u prvim minutama, Južnoafrikanci su uzdrmali naše redove, no to nije pokolebalo naše reprezentativce te su se s mnogobrojnim prilikama pokušali vratiti u utakmicu.

Prije odlaska na odmor Paško Čuljak je smanjio rezultat da bi u drugom poluvremenu gledali opasnu i napadačku hrvatsku reprezentaciju. Prvo je na 2:2 izjednačio Zvonimir Filipović da bi gol za 3:2 postigao kapetan reprezentacije, Josip Haluška. Do kraja utakmice još su poentirali Darojković i po drugi puta Filipović za konačnih i uvjerljivih 5:2.

”Nakon lošeg početka, trener je rotiranjem došao do dobre petorke i uspjeli smo dominacijom vratiti rezultat u egal. Na kraju smo poveli i pobijedili i jako sam sretan zbog toga. Od Južne Afrike nismo znali što očekivati, pobijedili su Tunis i znali smo da neće biti tako lako jer su nam bili nepoznanica”, rekao je Paško Čuljak, novi reprezentativac koji je u ovoj utakmici zabio premijerni gol za Hrvatsku u svojem drugom nastupu za reprezentaciju:

”Jako mi je drago zbog toga, nadam se da ću u takvom ritmu nastaviti i u sljedećim utakmicama. Momčad je odlična, svi smo tu da pomognemo jedan drugome, a socca kao sport mi se jako sviđa”, dodao je Čuljak.

Jedini dvostruki strijelac u hrvatskim redovima na današnjoj utakmici bio je Zvonimir Filipović.

”Mi kao Hrvatska smo poznati po tome da to ne može ići bez stresa. I u prvoj i u ovoj utakmici dobili smo dva brza gola i onda smo se morali ”čupati”. Naša svaka greška se kazni troduplo, a mi moramo stvoriti previše prilika da bi zabili gol. Ipak na kraju krajeva u obje utakmice pokazali smo da smo karakterna ekipa, izvukli se oba puta i danas pišemo tri boda. To je jedino bitno. Nadamo se zlatu i dat ćemo sve od sebe u sljedećim utakmicama da dođemo do tog cilja”, izjavio je Filipović koji se osvrnuo i na doživljaj dalekog Omana:

”Velika je razlika u temperaturi u odnosu na Hrvatsku, ovdje smo na tridesetak stupnjeva i nije se bilo baš lako prilagoditi na te uvijete, ali već polako nadolazimo. Oman kao država je jako uređena, hrana je malo pikantnija od naše, ali na sve ćemo se prilagoditi.”

Treću utakmicu u skupini Hrvatska će odigrati s reprezentacijom Argentine, a taj ogled na rasporedu je u ponedjeljak, 2. prosinca, u 12 sati po hrvatskom vremenu uz prijenos na SK HD.