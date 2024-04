(VIDEO) Rakić je dugo čekao povratak u oktagon: Ekspresno je poražen od sjajnog Čeha

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin II by Guliver

U spektakularnom meču, srpski borac poražen je od nesalomljivog Čeha tehničkim nokautom.

U posljednjoj borbi preliminarnog programa UFC 300, gledali smo okršaj između 2. izazivača poluteške kategorije te bivšeg prvaka, Jirija Prochazke i 5. izazivača Aleksandra Rakića. “Raketa” je ušao u ovaj meč nakon teške ozljede koljena, koja ga je odvojila od kaveza na gotovo dvije godine.

U prvoj rundi vidjeli smo odlično izdanje Rakića. Brojnim low kickovima ugrozio je Prochazku, a Čeh je konstantnim promjenama garda pokušavao izbjegavati brutalne udarce u nogu. Na lijevoj nozi Prochazke stvorila se velika oteklina, koja mu je otežavala kretanje. Uz to, zadnji direkt stvarao je probleme Prochazki. Rakić je bio brži i bolji u svakom segmentu, no Jiri se nije predavao. Na kraju runde dolazi do razmjene u kojoj je Rakić primio jedan udarac, ali odmah je uzvratio te je sigurno uzeo prvu rundu.

U drugu rundu Rakić opet ulazi jako dobro te zadnjim direktom pogađa Čeha. No, sve se više upuštao u otvorene razmjene. Nažalost, sredinom druge runde stigla je kazna. Nakon jedne razmjene Rakić je završio na podu, a sudac Herb Dean odlučio je prekinuti borbu.

Rakić se tako nakon dvije godine vratio porazom, a Jiri je upisao veliku pobjedu koja ga gura prema novom napadu na titulu.