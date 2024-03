VIDEO: Kontroverzna pobjeda Chrisa Weidmana ubodom u oko

Podijeli :

Vjerojatno i ključnu pobjedu za nastavak karijere ostvario je Chris Weidman na UFC eventu u Atlantic Cityju. Sredinom treće runde Weidman je tehničkim nokautom riješio Brazilca Bruna Silvu, međutim to se dogodilo tek nakon što je dvaput ubo suparnika u oko. Nokaut se naknadno poništio, no Weidman je ipak došao do pobjede jednoglasnom odlukom sudaca.

