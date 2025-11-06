VIDEO / Zlomislić obranio dvojbeni penal i spasio Rijeku protiv Lincolna!

Conference League 6. stu 202522:34 0 komentara

U trećem kolu Konferencijske lige Rijeka i dalje vodi 1:0 protiv Lincolna pogotkom Tonija Fruka iz 41. minute. U 67. minuti sudac je dosudio prilično dvojben jedanaesterac za domaće nakon što je Gojak igrao rukom u kaznenom prostoru. No, Zlomislić je sjajno obranio udarac Mandija i zadržao prednost Rijeke na Gibraltaru.

