VIDEO / Villarreal slavio protiv Celte i praktički osigurao nastup u Ligi prvaka sljedeće sezone

Podijeli :

Nogometaši Villarreala pobijedili su kod kuće Celtu 2:1 u posljednjoj nedjeljnoj utakmici 32. kola španjolske lige i smanjili zaostatak za drugim Real Madridom na devet bodova, povećavši prednost nad Atleticom na pet.

Žuta podmornica je dva puta zabila u prvom poluvremenu preko Gerarda Morena i Nicolasa Pepea, a u nastavku su gosti smanjili ponovljenim kaznenim udarcima Borje Iglesiasa.

Ovim slavljem Villarreal je došao na korak od osiguravanja Lige prvaka za sljedeću sezonu. Petom Real Betisu bježe 15 bodova pet kola prije kraja što znači da bi Žuta podmornica do kraja trebala izgubiti svih pet susreta, a klub iz Seville upisati sve pobjede.

Villarreal se ove sezone nije proslavio u Ligi prvaka pa će sigurno imati motiv biti znatno bolji dogodine.