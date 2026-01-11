VIDEO / Problemi za Dalića: Bayern zbog ozljede Stanišića posljednje minute igrao s igračem manje

Podijeli :

Nogometaši Bayerna pobijedili su Wolfsburg sa čak 8:1 u susretu 16. kola njemačkog prvenstva povećavši prednost pred dortmundskom Borussijom na 11 bodova. No, osim velike pobjede Bavaraca i asistencije Lovre Majera, u ovom susretu pričat će se i o ozljedi Josipa Stanišića. On je nekoliko minuta prije kraja iskrenuo gležanj, a zube je stiskao sve do treće minute nadoknade kada je ipak napustio travnjak. Vincent Kompany nije imao zamjene pa je Bayern do kraja susreta igrao s desetoricom, ali to im nije smetalo jer su imali prednost od 8:1.

