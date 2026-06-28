VIDEO / Prisjetite se golova s jedine utakmice u kojoj je Hrvatska srušila Portugal

Hrvatska nogometna reprezentacija osigurala je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nakon što je s 2:1 svladala Ganu, zauzevši tako drugo mjesto u skupini L.
Prvi gol za Hrvatsku postigao je Petar Sučić u 31. minuti, što je bio i rezultat prvog poluvremena. Iako je Derrick Luckassen u 73. minuti donio izjednačenje Gani, pobjedu i prolazak Hrvatskoj osigurao je Nikola Vlašić.
U šesnaestini finala Hrvatska će odmjeriti snage s Portugalom, koji je prolazak dalje potvrdio remijem protiv Kolumbije, završivši kao drugoplasirani u skupini K. Susret se igra 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu na stadionu u Torontu – istom onom na kojem su Vatreni već slavili protiv Paname.
Prođe li Hrvatska Portugal, u osmini finala igrat će protiv boljeg iz ogleda Španjolske i Austrije (koji se igra 2. srpnja u 21 sat).
Povijest ogleda s Portugalom uglavnom nije išla na ruku hrvatskoj reprezentaciji. U dosadašnjih deset odigranih utakmica, što službenih što prijateljskih, Vatreni su upisali čak sedam poraza i dva remija. Jedina pobjeda ostvarena je nedavno, 8. lipnja 2024. godine, kada je Hrvatska u prijateljskom susretu slavila 2:1. Uslijedio je zatim tijesan poraz u Ligi nacija u rujnu 2024. (2:1), dok je posljednji međusobni susret Hrvatske i Portugala odigran 18. studenog 2024., završio remijem 1:1.
U jedinoj pobjedi Hrvatske nad Portugalom, golove za Hrvatsku zabili su Luka Modrić i Ante Budimir, dok je strijelac za Portugal bio prerano preminuli Diogo Jota.
Pogledajte golove:
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