VIDEO / Ovako je utakmicu Crne Gore i Hrvatske proživio naš komentator Željko Vela

U susretu posljednjeg kola L skupine kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, hrvatska nogometna reprezentacija je u Podgorici nakon preokreta pobijedila Crnu Goru 3:2. Crna Gora je povela 2-0, no Hrvatska je u nastavku susreta okrenula rezultat s tri gola. Golove za Hrvatsku zabili su Ivan Perišić (37-11m), Kristijan Jakić (72) i Nikola Vlašić (87), dok su domaćine strijelci bili Milutin Osmajić (3) i Nikola Krstović (17). A ovako je golove i preokret Hrvatske proživio naš komentator Željko Vela.

