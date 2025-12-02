VIDEO / Otužna atmosfera u Amsterdamu: Ajax bez Šutala u odgođenoj utakmici stigao do pobjede

Utakmica Ajaxa i Groningena, posljednja u 14. kolu Eredivisie, prekinuta je u nedjelju u šestoj minuti nakon velike bakljade domaćih navijača.

Sudac Bas Nijhuis poslao je momčadi u svlačionice, a nakon više od 40 minuta pauze susret je nakratko nastavljen prije nego što je nova bakljada izazvala konačni prekid.

Danas je odigran nastavak utakmice, i to bez gledatelja, a Ajax je slavio 2:0. Strijelci su bili Mika Godts u 28. minuti i Aaron Bouwman u 60.

Ovom pobjedom Ajax je skočio na peto mjesto s 23 boda, čak 14 manje od vodećeg PSV-a, dok je Groningen ostao osmi s 20 bodova.

Hrvatski reprezentativac Josip Šutalo nije bio u kadru Ajaxa zbog ozljede.

