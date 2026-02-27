VIDEO / Mreža je mirovala do 88. minute, no onda ju je dva puta zatresao Carlos Espi

Nogometaši Levantea prekinuli su niz od četiri prvenstvena poraza pobijedivši u petak pred svojim navijačima Alaves s 2-0 (0-0) u prvoj utakmici 26. kola španjolske La Lige.
Sve do 88. minute nije bilo pogodaka, a onda je u Carlos Espi pogodio za vodstvo Levantea. Isti je igrač potvrdio pobjedu golom u sedmoj minuti sučevog dodatka.
Unatoč pobjedi, Levante je s 21 bodom i dalje na predzadnjem, 19. mjestu ljestvice španjolskog prvenstva. Alaves je na 14. poziciji s 27 bodova.
Vodeća Barcelona ima 61 bod, jedan više od drugoplasiranog Real Madrida. Treći je Villarreal s 51 bodom.
