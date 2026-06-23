VIDEO / Moja domovina u Torontu, pogledajte ludnicu na putu prema stadionu

Sve je spremno uoči utakmice Hrvatske protiv Paname u Torontu. Rijeka ljudi slijeva se prema stadionu BMO Field, tisuće navijača očekuje se večeras na najmanjem stadionu na turiniru. Povorka navijača je pjevala i 'Moja domovina', a dašak atmosfere iz najvećeg kanadskog grada donosi vam Vedran Babić.
Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.
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