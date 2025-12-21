VIDEO / Maroko slomio Komore i zabio prvi gol na Afričkom kupu nacija

Podijeli :

Počeo je Afrički kup nacija, a prvu utakmicu igra domaćin Maroka protiv Komora. U prvom poluvremenu nije bilo golova iako je domaća ekipa imala kazneni udarac. Međutim, dominirala je jedna od najjačih afričkih reprezentacija te su u 55. minuti slomili Komore za 1:0. Strijelac je bio Brahim Diaz, veznjak Real Madrida.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.