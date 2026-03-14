VIDEO / Loše vijesti za Tudora, sjajne za Arsenal: City osvojio samo bod na gostovanju kod West Hama!

U 30. kolu Premier lige West Ham je na domaćem terenu odigrao 1:1 s Manchester Cityjem.
Gosti su poveli u 31. minuti kada je Bernardo Silva sjajnim pogotkom doveo City u vodstvo. Ipak, prednost nije dugo trajala jer je već četiri minute kasnije Konstantinos Mavropanos glavom izjednačio nakon kornera i loše reakcije vratara Gianluigija Donnarumme.
Ovaj rezultat ide u prilog vodećem Arsenalu, koji sada ima devet bodova prednosti ispred Cityja, uz utakmicu više. West Ham je, s druge strane, stigao do 29 bodova, koliko ima i 16. Tottenham koji vodi Igor Tudor.
Nottingham Forest, koji drži 18. mjesto s 28 bodova, u nedjelju dočekuje Fulham, dok Tottenham očekuje teško gostovanje kod Liverpoola.
