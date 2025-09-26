VIDEO / Livaković još jednom ostao na klupi Girone, njegova konkurencija briljirala na golu

Podijeli :

xAndresxLopezxSheridanxx via Guliver

Odigrana je prva utakmica sedmog kola španjolske La Lige, a nogometaši Girone i Espanyola su odigrali susret bez golova.

Obje momčadi mogu žaliti za preostala dva boda. I jedni i drugi su propustili nekoliko odličnih prilika, s tim da je domaćin ostajao nemoćan čak i u situacijama kada su njegovi igrači sami išli na suparničkog vratara.

Prošla je tako još jedna utakmica Girone, koja je osvojila tek treći bod u sezoni, u kojoj prve minute za taj klub nije upisao Dominik Livaković. Opet je vrata Girone čuvao Gazzaniga koji je upisao nekoliko sjajnih obrana, dok je hrvatski reprezentativni vratar ostao na klupi za pričuve.

Girona je napustila samo dno ljestvice i privremeno je stigla na pretposljednju poziciju. Espanyol je ostao četvrti.