VIDEO / Kovačeva Borussia iz penala u trileru svladala momčad koja se bori za opstanak!

Podijeli :

Borussia Dortmund, koju vodi hrvatski trener Niko Kovač, u 18. kolu Bundeslige na domaćem je terenu svladala St. Pauli s 3:2 u dramatičnoj završnici utakmice.

Borussia je imala prednost od 2:0 pogocima Brandta (45+1′) i Adeyemija (54′), no gosti su se vratili preko Sandsa u 62. minuti i Jonesa deset minuta kasnije.

Pobjedu domaćima donio je Emre Can u 95. minuti pogotkom iz kaznenog udarca. Sudac je u prvi mah dosudio slobodni udarac, no nakon VAR provjere promijenio je odluku i pokazao na bijelu točku, što je Can sigurno realizirao.

Borussia Dortmund sada ima 37 bodova i drži drugo mjesto na ljestvici, s deset bodova zaostatka za vodećim Bayernom.