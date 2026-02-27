VIDEO / Jakićev Augsburg do tri boda na otvaranju kola protiv Kolna

Podijeli :

U prvoj utakmici 24. kola njemačkog nogometnog prvenstva Augsburg je na svom terenu svladao Koeln sa 2-0.

Prvi gol postigao je Ribeiro (55), dok je konačni rezultat postavio Claude-Maurice (90+5) pogotkom u prazan gol u zadnjim sekundama susreta.

Kristijan Jakić igrao je za Augsburg do 50. minute, dok je Nediljko Labrović ostao na klupi domaćih.

Augsburg je deveti sa 31 bodom, dok je Koeln 12. sa 24 boda.

Vodi Bayern sa 60 bodova, osam manje ima druga Borussia Dortmund, a njihov međusobni dvoboj pratite u subotu u 18:30 na SK1!