VIDEO / Jakić ušao s klupe pa drugim pogotkom sezone pogurao Augsburg prema važnoj pobjedi

Hrvatski reprezentativac Kristijan Jakić ušao je s klupe u 36. minuti umjesto ozlijeđenog Han-Noaha Massenga, pri vodstvu Augsburga 1:0 na gostovanju kod Werdera iz Bremena. Na samom kraju prvog poluvremena Augsburg je povećao prednost, a domaćin je u 65. minuti smanjio na 1:2. Ipak, samo pet minuta kasnije Jakić je nakon kornera zabio za 1:3. Bio mu je to drugi pogodak u Bundesligi ove sezone, nakon što je na početku zabio Bayernu. Eventualnom pobjedom, Augsburg bi se dodatno približio sedmom mjestu koje vodi u kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

