VIDEO / Gabriel u dubokoj sudačkoj nakonadi zabio za veliki preokret Arsenala u Newcastleu

Nogomet 28. ruj 202519:35 0 komentara

Arsenal je u 6. kolu Premier lige preokretom svladao Newcastle 2:1.

Domaćin je poveo u 34. minuti preko Nicka Woltemadea, iako je Arsenal dotad dominirao.

U završnici susreta gosti dolaze do preokreta – u 84. minuti Mikel Merino glavom zabija na ubačaj Declana Ricea, a u 96. minuti Gabriel nakon kornera Martina Ødegaarda donosi pobjedu.

Arsenal je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto s dva boda manje od Liverpoola, dok je Newcastle pao na 15. poziciju.

U idućem kolu Arsenal dočekuje West Ham, a Newcastle igra kod kuće protiv Nottingham Foresta.

