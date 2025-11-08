VIDEO / Bivši igrač Arsenala prekinuo nevjerojatan niz Topnika

Podijeli :

Arsenal je u 11. kolu Premier lige gostovao kod Sunderlanda te su tražili svoju devetu uzastopnu utakmice bez primljenog pogotka. Tako bi srušili rekord star 122 godine, no krajem prvog dijela je bivši igrač Topnika pokvario planove sjevernolondonskog kluba. Strijelac za Sunderland nije bio očekivani bivši igrač Granit Xhaka, već Daniel Ballard, sjevernoirski stoper koji je prošao školu Arsenala. Za Topnike nije nastupio nijednom, a klubu je bio od 2007. do 2019. godine.

