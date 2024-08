Juranović za SK: Bayern mora ‘vratiti’ navijačima, a meni je drago da s nekim mogu pričati hrvatski

Podijeli :

Prije početka nove sezone Bundeslige, hrvatski reprezentativac i član Union Berlina, Josip Juranović, podijelio je razmišljanja s našim komentatorom Josipom Jurajem Pajvotom. Osvrnuli su se i na Hajduk.

Juranović je prvo komentirao nastup Hrvatske na Euru.

“Mi s naše strane kad smo pričali znamo gdje smo pogriješili i što smo lošije radili nego u prijašnjim turnirima. Nismo napravili ono što smo trebali napraviti, prije završili tu utakmicu, pogotovo protiv Albanije kada smo imali šansi. Mislim da je ta utakmica bila prijelomna jer je bila jaka skupina. Ali, nema veze, što je tu je. Svi znaju što mi dajemo za Hrvatsku i što Hrvatska daje nama. Vidjeli smo koliko je ljudi došlo bodriti Vatrene u Njemačku tako da ne sumnjam da će biti isto takva podrška i na Svjetskom prvenstvu.”

Kako sada izgleda Union Berlin? Došao je i Hrvat, Ivan Prtajin…

“Velika je konkurencija, ali ja Prtajina znam još iz Hajduka, igrali smo zajedno. Ja sam mu pomogao i pomoći ću mu što god treba, tu sam. To sam mu rekao i prvi dan kad me nazvao i pitao sve vezano za Union Berlin, sve sam mu rekao iskreno. Odlučio je doći ovdje, ja sam isto zadovoljan time jer napokon mogu malo pričati hrvatski s nekim. Što se tiče trenera i momčadi, momčad je i prošle sezone imala kvalitetu samo je nismo mogli uspostaviti na terenu. U Ligi prvaka smo igrali jako dobro, ali opet su nam te neke male nijanse nedostajale da dođemo do tri boda i protiv Brage i Napolija, jednostavno nije išlo. U ligi je bilo tako da smo se čupali u zadnjim sekundama. Bilo je jako teško, pogotovo psihički. Ali uspjeli smo ostati. A sad u ovoj sezoni, uvijek je dobro početi od nule, kako bi rekli. Mi imamo kvalitetu, moramo je uspostaviti na terenu, tu je jako dobar trener sa svojim stožerom. Nadam se da će to ukomponirati s ekipom i da ćemo biti bolji nego prošle sezone.”

Komentirao je i trenera Bo Svenssona.

“Vidi se kako želi igrati, želi igrati kao sve malo veće ekipe, da imamo posjed, a i da se znamo braniti i da znamo kad stati na loptu, kad ispucati van kad nemaš nikoga, ali ono što nas najviše krasi je taj neki momčadski duh da se ne predajemo. To se vidjelo i u prošloj sezoni u zadnjoj sekundi kad smo promašili penal, došla je do nas lopta i zabili smo. Mislim da su svi gledali tu utakmicu jer je stvarno bila jako zanimljiva, a mislim da će s ovim sastavom i trenerom biti jako zanimljivih utakmica u Bundesligi.”

Zna da će nova sezona također biti teška jer u Bundesligi nema ‘lakih bodova’.

“U Bundesligi je takva situacija da nema lakih bodova, to smo vidjeli i s Bayernom prošlu sezonu. Oni su individualno možda najjača ekipa u Njemačkoj, ali Leverkusen ih je prešišao samo tako, jednostavno ne može se ništa uzeti lako. Zato mi je drago što sam ovdje, treba se dokazivati svaki dan, treba se pokazati na treningu i na svim utakmicama, nema nijedne lake utakmice. Moraš biti svih 90, 95 minuta koncentriran maksimalno i zbog toga je ova liga jedna od najboljih na svijetu.”

Favorit za naslov Bundeslige?

“Leverkusen je prošle sezone bio strašan, mislim da nitko nije mogao vjerovati da će se tako događati te neke stvari, ali Bayern je Bayern. Svi znamo što može napraviti, kakve igrače ima i kakve igrače dovodi. Njima će biti teško jer prošlu sezonu nisu mogli uzeti nijedan trofej, sad će to morati vratiti navijačima koji su ih podržavali i kad nije išlo. Bit će zanimljivo gledati ovu bundesligašku sezonu.”

Za kraj, prokomentirao je i Hajduk. Je li ovo ta sezona?

“Vidjet ćemo, ne želim davati neke izjave gdje bi se moglo stavljati u naslove, ali naravno, nadam se da je. Ali opet, moramo uzeti u obzir kakav je Dinamo i što Dinamo može. Drago mi je da je Ivan Rakitić došao u Hajduk i što je Livaja još tamo. Tu je i Kalinić, Melnjak… Ekipa se slaže i nadam se da će se oni ukomponirati svi zajedno i napraviti što je moguće za Torcidu i navijače Hajduka”, zaključio je Juranović.

