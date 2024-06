VIDEO / Ante Čačić za N1: U moje vrijeme nije bila dobra atmosfera, bilo je tu raznih podmetanja

Podijeli :

Bivši izbornik Hrvatske, Ante Čačić, gostovao je na N1 televiziji u emisiji "Novi dan".

Uoči početka Eura u Njemačkoj, bivši izbornik dao je svoje viđenje kompletne slike reprezentacije.

“Moramo spustiti loptu na zemlju. Puno o nama govori konstantan odlazak na velika natjecanja. Po meni je prolazak grupe već veliki uspjeh”, započeo je Čačić.

Domagoj Vida i Dominik Livaković bili su na jučerašnjoj presici za novinare

“Domagoj je bio sa mnom 2012. godine u Dinamu i kasnije u reprezentaciji. Dominika sam uveo u najjaču vrstu, a i trenirao sam ga u Dinamu prije godinu dana.”

Atmosfera u reprezentaciji nekoliko dana pred početak prvenstva

“Oko reprezentacije je zaslužen šušur, no važno se odmaknuti od toga par dana prije utakmice. Potrebna je velika koncentracija, a uopće ne sumnjam da će to tako i biti. Bitno je kvalitetno zakoračiti u prvenstvu. Mi i Španjolci učinit ćemo sve da ne izgubimo, bit će tu puno opreza. Hrvatska je pokazala da ima kvalitetu i širinu te smatram da to može privesti na kraju u svoju korist.”

Teška skupina

“Skupina je zaista teška. No, za ostale tri reprezentacije još teža zašto što je tu Hrvatska. Momčad koja je napravila sjajne rezultate na posljednja dva Svjetska prvenstva i u Ligi naciji. Imamo puno iskusnih igrača, a tu je i majstor Luka. Svaka utakmica je bitna i važna. Prisutna je velika simbioza između igrača i navijača. Ne sumnjam da će Hrvatska proći skupinu, ponavljam, to je već veliki rezultat.”

Respekt prema Hrvatskoj

“Već dugo smo vrijedni respekta. Biti na dva Svjetska prvenstva, jednom u finalu, jednom u polufinalu. Jedna Italija je propustila dva Svjetska prvenstva. Istina, u međuvremenu su postali prvaci Europe. Zbog svih naših uspjeha, oni će igrati još jače i žešće protiv nas. Font igrača nam se proširio, prvenstveno mislim na Majera koji će biti važan u utakmici sa Španjolcima, jer može zadržati loptu. Veliki je kompliment što nas cijene, ali to može biti i nedostatak.”

Izbor između iskusnih igrača i mladih igrača

“To je velika snaga naše reprezentacije. Od 2018. promijenilo se puno igrača, a i dalje stvaramo rezultat. To su slatke brige, pogotovo sad kada imamo pravo na pet izmjena, praktički pola momčadi.”

Pozicija Joška Gvardiola

“On gdje god igra je odličan. Izbornik se odlučio za lijevog beka i mislim da je dobro odlučio. Na toj poziciji uvijek smo imali problema, a Gvardiolu ova pozicija nije strana. S druge strane, na stoperskim pozicijama imamo igrače koji mogu zadovoljiti kriterije ovakvih utakmica.”

Vrh napada

“Poslije Šukera, Mandžukića, Bokšića, Olića, mi imamo problem centralnog napadača. Bitno je da s velikim brojem igrača dolazimo u završnicu, pogotovo vezni igrači, a tu su još Stanišić i Gvardiol. Već smo pokazali da to i možemo. Što god Dalić odluči ja se s tim slažem, jer on je s njima svaki dan. Dosta toga ovisi o protivniku s kojim igramo.”

Tanka linija je između euforije i tragedije

“Biti u reprezentaciji je teško riječima opisivo. Energija koja vlada unutar momčadi, unutar saveza. Iako u moje vrijeme atmosfera nije bila kao danas, nije bila dobra. Bilo je tu raznih podmetanja. Imali smo dobru prezentaciju u Francuskoj, nedostajala nam je doza sreće. No, ta momčad se kasnije potvrdila u Rusiji. Ti naši reprezentativci su zavrijedili veliko poštovanje, jer čine veliku promociju za Hrvatsku.”

Najteža utakmica u skupini

“Najteže će nam biti protiv Albanije. Oni su kroz kvalifikacije pokazali da funkcioniraju jako dobro, idu do zadnjeg atoma svojih mogućnosti. Svi igrači im igraju vani, pogotovo u Italiji, te su jako taktički obučeni.

Španjolce i Talijane jako dobro poznajemo. Po meni to su utakmice koje su u egalu.”