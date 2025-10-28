VIDEO / Jokić ponovno oduševio: U pobjedi Nuggetsa došao do trećeg uzastopnog ‘triple-doublea’

Podijeli :

Ništa novo nije se dogodilo u NBA ligi u noći s ponedjeljka na utorak. Denver Nuggetsi su vođeni Nikolom Jokićem upisali gostujuću pobjedu protiv Minnesota Timberwolvesa (127:114), a srpski je košarkaš ponovno upisao "triple-double".

Jokić je protiv Minnesote Anthonyja Edwardsa i društva upisao 25 poena, uhvatio 19 skokova te je podijelio 10 asistencija. Pomogla mu je i nevjerojatna predstava Jamala Murrayja koji je postigao 43 poena. U porazu Minnesote najbolji je bio Jaden McDaniels s 25 poena.

Kao i Minnesota, i Los Angeles Lakersi su igrali bez važnih igrača. Momčadi sa samog zapada SAD-a nedostajali su Luka Dončić i LeBron James u utakmici s Portland Trail Blazersa. Iako je Austin Reaves odigrao još jednu maestralnu partiju postigavši 41 poen, Lakersi su upisali poraz 122:108. Najbolji u redovima Blazersa bio je bh. košarkaš s izraleskom putovnicom. Deni Avdija ubacio je 25 poena, uhvatio četiri skoka te udijelio četiri asistencije.

NBA prvaci Oklahoma City Thunder nemaju problema s ozljedama u novoj sezoni. Oni tako pobjedama koračaju prema novom NBA naslovu. U četvrtoj utakmici su vođeni Shaijom Gilgeous-Alexanderom slavili protiv Dallas Mavericksa sa 101:94. MVP lige ubacio je 23 poena dok je kod Dallas najbolji bio Anthony Davis koji je zabio 26 poena te je uhvatio i 11 skokova ostvarivši tako “double-double”.