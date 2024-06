VIDEO: Leclerc zbog oštećenja bolida morao odmah u box na startu VN Austrije

Podijeli :

Započela je 11. utrka sezone, VN Austrije.

Odmah na startu utrke pojavili su se problemi za vozača Ferrarija, Charlesa Leclerca.

Naime, on je startao šesti, no odmah je morao do svog boxa zbog oštećenja bolida.

Shodno tome, pao je na pretposljednje 19. mjesto.

