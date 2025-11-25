VIDEO / Pogledajte kako je Kovačeva Borussija povela protiv Villarreala

Podijeli :

Niko Kovač i njegova Borussia Dortmund u 5. kolu Lige prvaka dočekali su španjolski Villarreal, a na poluvremenu vode 1:0. Do prednosti su stigli na samom isteku prvog dijela, kada je Serhou Guirassy pogodio glavom nakon gužve poslije ubačaja iz kuta.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.