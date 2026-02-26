VIDEO / Lille održao lekciju Zvezdi na Marakani i prošao u osminu finala EL

Francuski Lille bio je uspješniji u uzvratu i nakon produžetaka s 2:0 izbacio crveno-bijele iz Europske lige.

Francuzi su održali pravu nogometnu lekciju na Marakani te u utakmici odluke pokazali zreliju i konkretniju igru. Nakon svega – zasluženo su se plasirali među 16 najboljih u drugom europskom klupskom natjecanju.

Lille je poveo već u četvrtoj minuti. Racionalna i učinkovita akcija, ubacivanje Andrea s desne strane te nemilosrdna realizacija Girouda donijela je prednost Francuzima.

Otišlo se u produžetke, tamo je Francuzima trebalo devet minuta da zabiju, konkretno, Ngoy je na asistenciju Correije donio prolaz Lilleu.