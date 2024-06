Mladi napadač ipak odlazi na posudbu u Mostar, Dinamo i dalje računa na njega

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Fran Topić napušta Dinamo i potpisat će za mostarski Zrinjski, otkrio je talijanski insajder Lorenzo Lepore u ponedjeljak.

Lepore je tvrdio da je Zrinjski postigao dogovor s mladim hrvatskim napadačem i Dinamom, a u idućoj objavi otkrio je i detalje posla. Prema Leporeu, Topić odlazi u Zrinjski na posudbu do polovice sezone. Kada to istekne, Dinamo će imati pravo vratiti ga ili će ostati do ljeta.

Topić je prošao mlađe uzrasne kategorije Sesveta, a potom je početkom 2022. došao u juniore Dinama. Prema podacima Transfermarkta, za seniorski sastav Dinama upisao je deset nastupa te nije postigao nijedan pogodak. Od kolovoza 2023. do kraja lipnja 2024. bio je na posudbi u Rudešu, za koji je u 22 nastupa zabio dva gola uz jednu asistenciju. Rudeš je ispao iz SuperSport HNL-a.

Topić je u lipnju 2023. godine potpisao profesionalni ugovor s Dinamom. No, prema Leporeovim informacijama, sada će igrati u bosanskohercegovačkoj Premijer ligi. Zrinjski je prošlu sezonu, nakon što je dvaput zaredom bio nacionalni prvak, zauzeo drugo mjesto, iza Borca iz Banje Luke, te će igrati kvalifikacije za Konferencijsku ligu.