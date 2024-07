Tucak opleo po organizatorima Igara u Parizu: ‘Vlada kaos, kako možete igračima dati paštetu i sir!?’

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Images

Izbornik se požalio na uvjete koje njegovi igrači imaju u Parizu.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija otvorila je Olimpijske igre u Parizu pobjedom protiv Crne Gore sa 11-8 (3-1, 2-4, 3-1, 3-2).

Hrvatska vrsta je u Pariz stigla sa statusom svjetskog prvaka i europskog doprvaka i na startu turnira osvojila je važne bodove protiv neugodnog suparnika.

Bio je to sedmi hrvatsko – crnogorski okršaj na olimpijskim igrama i šesta hrvatska pobjeda.

Nakon utakmice, s medijima je razgovarao izbornik Ivica Tucak:

“Vrlo dobra utakmica. Nije odlična, nije naravno ni perfektna jer bilo je pogrešaka, ali i one su sastavni dio sporta. Ono što smo tražili je samo ući mirno i sigurno u turnir, a to smo ostvarili. Protiv suparnika još k tomu za kojeg smo znali da će nam raditi probleme. Ne samo nama, svima. Nitko neće lako s Crnom Gorom. Ovo je važno. Pobjeda, bodovi, siguran ulazak u turnir, ali treba čim prije to arhivirati i okrenuti se Italiji. Još jedan suparnik u manje od 48 sati u odnosu na 1. kolo.”

Požalio se na uvjete koji su im priredili organizatori:

“Inače, neposredno nakon ove utakmice Barakude su otišle u Hrvatsku kuću i to… nešto pojesti. Naime, stanje na ovim Igrama doista nije baš najbolje. Organizacijski polukaos vlada. To se odnosi na sve akreditirane osobe, ali manje je bitno ako dobro ne spavaju ili ne jedu novinari, međutim sportaši… Kad sve završi, kada završe Igre onda mogu nešto i o tomu, ali sada sam fokusiran samo na utakmice. Međutim, ako igračima date paštete i sir, a to su mladi ljudi koji se troše, treniraju, igraju, to su sportaši i ovo je njihovo natjecanje, onda ne znam koja je svrha toga. Neću sada više o tomu, idemo o vaterpolu i Italiji. Recimo, znam da im neće biti Brunija koji je dobio crveni karton, ali pripremit ćemo se za sve moguće izmjene u igri”, zaključio je Tucak.